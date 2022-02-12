Kelle paça içmeyi, kokoreç yemeyi çok seviyor.

Kelle paça içmeyi, kokoreç yemeyi çok seviyor.

Kelle paça içmeyi, kokoreç yemeyi çok seviyor...

Türkiye'deki yolculuğu 2019 yılında başladı. Bugüne kadar doğudan en batıya tüm şehirleri dolaştı. Gittiği yerlerin kültürünü ve tarihini öğrendi.



Cvitanovic Türk yazarların kitaplarını okumayı seviyor. Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Türkiye ile ilgili duygularını TRT Haber'e anlattı.Cvitanovic Türk yazarların kitaplarını okumayı seviyor.

Cvitanovic "İlk olak Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. İkinci kendimi burada rahat ve iyi hissediyorum. Üçüncü olarak da insanların sıcaklığına hayranım" diyor.

Bu şekilde hem Türkiye'yi hem de Türk insanının değerlerini daha iyi anlıyor.

Hırvat Büyükelçi, sokaklarda halkın arasında olmayı seviyor. Sosyalleşmek onun tabiriyle en büyük hobilerinden..

Türk mutfağının onun için ayrı bir yeri var. Kelle paça çorbası ve kokoreç en sevdiği yemekler arasında.

Hırvat Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi için birçok girişimde bulunuyor.