Adams, Twitter hesabından videolu ramazan mesajı yayınladı.

"Herkese huzurlu ve mutlu bir ramazan diliyorum" diyen Adams, ramazanın Müslüman New Yorklular için derin bir inanç, tefekkür ve topluluk için kutsal bir ay olduğunu belirtti.

Adams, "Bu ay, cömertliğimizi ve birbirimize yardım eli uzatmak için orada olduğumuzu hatırlatır" ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen New Yorkluların farklı inançları ile şehrin kültürüne zenginlik kattığını kaydeden Adams, "Müslüman New Yorklularımız, New York şehrini daha yaşanır ve çalışılabilir bir yer haline getiriyor. Bu ramazanda birlik, barış ve uyum için dua edelim. Müslüman kardeşlerimin ramazanı mübarek olsun." mesajını paylaştı.

Ramadan is a sacred month for our Muslim New Yorkers. It's a time of profound faith, reflection and community that calls on us to be there for our neighbors.#Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/hYH2Je7X1f