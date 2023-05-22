New York Belediye Başkanı Eric Adams Türkevi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile olay yerini dolaşan Adams, saldırı hakkında bilgi aldı.

Adams, Türkevi'nde, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için devam eden oy verme işlemini de yerinde inceledi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkonsolos Özgür, "Güvenlik önlemlerinin Türkevi'nin etrafında artırılmasını talep ettik. Daha evvel de benzer şeyler oldu. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Eskiden burada bir güvenlik kulübesi vardı. Bunun buraya 24 saat esaslı tekrar yerleştirilmesini talep ediyoruz. Türkevi'nin güvenliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedik" diye konuştu.

Konunun Ankara'da en üst düzeyde takip edildiğini Adams'a aktardığını ifade eden Özgür, "Kendileri de konuyu en üst düzeyde takip edeceklerini söyledi" açıklamasında bulundu.

"ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini belirtmişti.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık " ifadelerini kullanmıştı.

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin bulunduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin Daimi Temsilciliği ve Başkonsolosluğu bulunuyor.