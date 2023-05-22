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AA
HABER GİRİŞ
22.05.2023 20:21
, 22.05.2023 20:22
SON GÜNCELLEME
22.05.2023 20:22
BM Türkevi'ne saldırıyı kınadı: Olay kapsamlı şekilde araştırılmalı
Birleşmiş Milletler, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı şekilde araştırmasını talep etti.
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ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
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