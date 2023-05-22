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Dünya
AA 22.05.2023 20:21

BM Türkevi'ne saldırıyı kınadı: Olay kapsamlı şekilde araştırılmalı

Birleşmiş Milletler, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı şekilde araştırmasını talep etti.

BM Türkevi'ne saldırıyı kınadı: Olay kapsamlı şekilde araştırılmalı

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