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Dünya
AA 22.05.2023 16:41

New York'taki Türkevi'ne saldırı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Binada maddi hasara neden olan saldırıya ilişkin New York polisi soruşturma başlattı.

New York'taki Türkevi'ne saldırı
[Fotograf: AA]

Kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle Türkevi binasının alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

New York'taki Türkevi'ne saldırı

"Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, sabaha karşı Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

Özgür, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ile 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık. " ifadelerini kullandı.

Özgür, "Olayda maddi hasar dışında herhangi bir yaralanan olmamıştır." bilgisini paylaştı.

New York'taki Türkevi'ne saldırı

"Oy verme işlemi etkilenmeyecek"

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini ifade eden Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini kaydetti.

Türkevi'ndeki sandıkların 24 Mayıs'a kadar açık olacağını ifade eden Özgür, "Türkevi'ndeki sandıklar bugün olağan şekilde saat 08.00 itibarıyla açılmış ve vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam etmektedirler." diye konuştu.

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

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