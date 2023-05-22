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Gündem
AA 22.05.2023 18:50

Bakan Çavuşoğlu: ABD’den saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Türkevi'ne alçakça bir saldırı düzenlendiğini belirterek, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD’den saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz

Çavuşoğlu, Twitter hesabından New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkevi’nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

New York'taki Türkevi'ne saldırı
New York'taki Türkevi'ne saldırı

Kimliği bilinmeyen bir saldırgan, New York'taki Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak demir levyeyle konsolosluğun giriş kapılarına ve camlarına zarar vermişti.

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