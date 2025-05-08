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Dünya
CNN International 08.05.2025 07:20

Netflix, 12 yıl sonra ilk büyük değişikliğe gidiyor

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 12 yıl sonra ana sayfasında kapsamlı bir yeniliğe gidiyor. Şirket, ayrıca yapay zekâ destekli arama ve TikTok benzeri dikey video özelliğini test etmeye hazırlanıyor.

Netflix, 12 yıl sonra ilk büyük değişikliğe gidiyor

Netflix, 2013 yılından bu yana ilk kez ana sayfa tasarımında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, yeni tasarımın önümüzdeki haftalarda ve aylarda kademeli olarak hayata geçirileceği belirtildi.

Yeni tasarımda ana menü sayfanın sol tarafından merkeze taşınıyor. İçerik açıklamaları daha sade hale gelirken, öneriler kullanıcının izleme saatine ve gezinme davranışına göre anlık olarak kişiselleştirilecek.

TikTok benzeri özellik ve yapay zekâ destekli arama geliyor

Netflix, mobil kullanıcılar için yapay zekâ destekli bir arama sistemi ve TikTok tarzı dikey video akışı üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Şirket, bu özelliklerin şu an için "küçük ölçekli testler" olarak planlandığını, ancak testlerin küresel çapta yapılmasının daha geniş kapsamlı bir dönüşümün işareti olabileceğini ifade etti.

Yeni arama sisteminde kullanıcılar, “Keyifli ve eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorum” gibi doğal konuşma cümleleriyle içerik arayabilecek. Bu özellik, mobil cihazlarda isteğe bağlı olarak sunulacak.

Dikey video akışı ise Netflix içeriklerinden kısa kliplerin yer aldığı, kullanıcıların yukarı kaydırarak gezinebileceği bir keşif ekranı olacak. Beğenilen içerikler tek dokunuşla izlenebilecek.

Oyun ve canlı yayınlar da öne çıkacak

Yeni ana sayfada, yalnızca dizi ve filmler değil, Netflix’in son dönemde ağırlık verdiği canlı etkinlikler ve oyunlar da daha görünür hale gelecek.

Özellikle bu tür içeriklere ilgi gösteren kullanıcılar için menü seçenekleri buna göre özelleştirilecek.

Netflix Ürün Sorumlusu Eunice Kim ve Teknoloji Sorumlusu Elizabeth Stone, değişiklikleri şirketin ilk sanal “Ürün ve Teknoloji” tanıtım etkinliğinde duyurdu.

Kim, ana sayfa yeniliği üzerinde bir yılı aşkın süredir çalıştıklarını ve kullanıcı deneyiminin kısa süre içinde tamamen değişeceğini belirtti.

Yenilikler, rekor kâr açıklamasının ardından geldi

Netflix’in bu yenilikleri, geçtiğimiz ay açıkladığı rekor düzeydeki çeyrek kârlarının ardından geldi.

Ekonomik belirsizliklere ve Başkan Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin piyasalarda yarattığı dalgalanmalara rağmen şirketin güçlü performansı, yatırımcıları memnun etmişti.

Öte yandan açıklamanın, Netflix’in 14 Mayıs’ta düzenleyeceği büyük reklam tanıtım etkinliğinden yalnızca bir hafta önce gelmesi dikkat çekti.

Netflix, zamanlamanın kasıtlı olmadığını belirtse de, yeniden markalaşma adımları ve şirketin son finansal başarısı, reklamverenlerin ilgisini yeniden canlandırabilir.

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