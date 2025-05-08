Gazze’de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle görme yetilerini kaybediyor

Gazze'nin kuzeyindeki El-Evda Hastanesi’nde görev yapan gastroenterolog ve beslenme uzmanı Dr. Raed El-Baba, her gün çoğunluğu açlık nedeniyle hastaneye getirilen yaklaşık 100 çocuğu tedavi ettiklerini belirtti.

El-Baba, "Vakaların çoğu bir aylık ile iki yaş arasında. Pek çok çocuk gelişim geriliği yaşıyor, ishal ve kansızlık çok yaygın. Bu durum raşitizm, bacaklarda eğrilik ve hareket kabiliyetinin kaybına yol açıyor. Görme bozuklukları da yaygın," dedi.

Gıda fiyatları 10 kat arttı, temel gıdaya ulaşım neredeyse imkansız

Gazze’de aileler, temel gıdalara erişimin zorlaştığını ve fiyatların en az 10 kat arttığını söylüyor. 25 kilogramlık bozulmuş un 220 sterlini, 1 kilogram pirinç ise 8 sterlini buluyor. Et ürünleri ise tamamen bulunamıyor. Bu durum, yer yer yağmalamalara da yol açtı. Yardım dağıtım merkezlerine silahlı kişilerce baskınlar yapıldığı bildiriliyor.

Dünya Gıda Programı (WFP), geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze’deki tüm gıda stoklarının tükendiğini ve destekledikleri 25 fırının tamamının kapandığını duyurdu.

Bebekler ve anneler en ağır etkilenen gruplar arasında

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 6-23 aylık bebeklerin ve hamile ya da emziren annelerin yüzde 92’si yeterli beslenemiyor. Gazze’de görev yapan sağlık çalışanları, yetersiz beslenme nedeniyle yeni doğmuş bebeklerin yaşlı gibi göründüğünü, bazı bebeklerin görme yetisini kaybettiğini bildiriyor.

Gazze ‘kıtlık bölgesi’ ilan edildi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze’yi "kıtlık bölgesi" ilan etti ve BM sistemini insani yardım mekanizmalarını devreye sokmaya çağırdı. Gazze’deki Hamas yönetimi ise tedavi gören 9 bin çocuğun 3 bin 500’ünün hayati tehlike altında olduğunu duyurdu.

İsrail’in yeni operasyon planı endişe yaratıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına göre, Gazze’de Hamas’a karşı daha "yoğun" bir operasyon başlatılması planlanıyor.

Halihazırda Gazze Şeridi’nin yaklaşık üçte biri İsrail ordusunun kontrolünde bulunuyor. Yeni plana göre, bölgenin bazı kısımları kalıcı olarak kontrol altında tutulacak ve sivillerin daha güneye zorunlu olarak tahliyesi gündeme gelebilecek.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "önümüzdeki birkaç ay içinde Gazze tamamen yok olacak" açıklamasıyla tartışma yarattı.

Uluslararası toplumdan artan tepkiler

ABD’li altı senatör, aralarında Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ın da bulunduğu isimler, İsrail ve bazı diğer hükümetlerin insani yardımı kısıtlamalarının ABD yasalarını ihlal edip etmediğinin araştırılması için Kongre gözetim kurumu GAO’ya başvurdu.

Halk, hayatta kalabilmek için yardım bekliyor

Gazze’deki gönüllü yardım çalışanları, insanların sadece bir öğünle günü geçirmeye çalıştığını ve çocukların baygınlık geçirdiğini bildiriyor.

33 yaşındaki Najia Ebu Er-Rus, "Ekmek artık bir hayal. Çocuklarıma sadece tuzlu pirinç ve su verebiliyorum" derken, yardım çalışanı Mustafa ed-Duhdar da "Lüks istemiyoruz, sadece hayatta kalmak istiyoruz" çağrısında bulundu.