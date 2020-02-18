Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Netanyahu'nun yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak
[İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu | Fotoğraf: AFP]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla ilgili davası 17 Mart'ta görülmeye başlanacak.
İsrail Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu hakkındaki davanın ülkedeki seçimlerden 2 hafta sonra görüleceği kaydedildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun duruşmaya bizzat katılması gerektiği ve iddianamenin sesli biçimde okunacağı da bildirildi.
Netanyahu, görevdeyken hakkında dava açılan ilk başbakan
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:19
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