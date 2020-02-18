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Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani, göreve yeniden seçildi
[Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani | Fotoğraf: Reuters]
Afganistan seçim komisyonu 5 ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:17
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