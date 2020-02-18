Bangkok Post'un haberine göre, "Century The Movie Plaza" adlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezine giren silahlı kişinin açtığı ateşte 28 yaşındaki bir kadın çalışan yaşamını yitirdi, aynı yaştaki diğer kadın çalışan hastaneye kaldırıldı.

Cinayetin kıskançlıktan kaynaklandığını değerlendiren polis, şüphelinin, ölen kadının eski sevgilisi olduğunu söyledi.