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Bangkok'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Bangkok Post'un haberine göre, "Century The Movie Plaza" adlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezine giren silahlı kişinin açtığı ateşte 28 yaşındaki bir kadın çalışan yaşamını yitirdi, aynı yaştaki diğer kadın çalışan hastaneye kaldırıldı.
Cinayetin kıskançlıktan kaynaklandığını değerlendiren polis, şüphelinin, ölen kadının eski sevgilisi olduğunu söyledi.
Etiketler: bangkok silahlı saldırı Tayland saldırıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:15
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