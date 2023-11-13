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Dünya
TRT Haber 13.11.2023 02:59

Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit: Çıkarınızı korumak istiyorsanız sessiz kalın

İsrail Başbakanı Netanyahu basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösteren Arap liderleri tehdit etti. "Çıkarınızı korumak istiyorsanız, sessiz kalın" dedi. Netanyahu, ABD medyasına verdiği röportajda ise "7 Ekim'in sorumluluğunu neden şimdi üstlenmiyorsunuz" sorusuna ABD'nin saldırıları üzerinden cevap verdi.

Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit: Çıkarınızı korumak istiyorsanız sessiz kalın

İsrail Gazze'ye ayrım gözetmeksizin saldırıyor. İsrail saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise basın toplantısında saldırılara tepki gösteren Arap ülkelerini hedef aldı.

Arap liderleri tehdit ederek, "Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız; Sessiz kalın" ifadesini kullandı.

Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna da konuştu. Daha önce Gazze'yi işgal planını açıklayan Netanyahu, bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini yineledi. Gazze’nin idaresinin Filistin yönetimine verilmeyeceğini ima etti.

"Neden sorumluluk üstlenmediniz?" sorusu üzerine iki lidere işaret etti

7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmemesine ilişkin soruyaysa ABD örneği üzerinden yanıt verdi.

ABD cephesinden ise Netanyahu'nun çıkışına henüz yanıt gelmedi. 
 

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Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
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