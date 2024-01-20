Hafif Sağanak Yağışlı 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2024 19:16

Netanyahu 'savaş sonrası' Gazze'nin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrasında Gazze'nin güvenliğinin" Tel Aviv'in kontrolünde olması gerektiğini yinelediği ve bunun Filistin devletinin kurulması yönündeki taleplerle çatıştığını ifade ettiği belirtildi.

Netanyahu 'savaş sonrası' Gazze'nin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini yineledi
[Fotograf: AP]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli CNN televizyonunun, Netanyahu'nun 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, "Filistin devletinin kurulma olasılığını dışlama" anlamına gelmediğini ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiği yönündeki haberi yalanlandı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun, 19 Ocak'ta Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yıllardan beri izlediği ve önceki günkü basın toplantısında da dillendirdiği pozisyonunu yinelediği" aktarıldı.

Netanyahu'nun pozisyonunun, "Hamas'ın yok edilmesinin ardından, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmaması adına buradaki güvenlik kontrolünün tamamıyla ele geçirilmesi" üzerine kurulu olduğu, bunun da Filistin egemenliği kurulması yönündeki taleplerle çatıştığı ifade edildi.

İsrail gazetesi, Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'nin çökmeye yakın olduğunu yazdı
İsrail gazetesi, Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'nin çökmeye yakın olduğunu yazdı

Netanyahu, 18 Ocak'taki basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini ifade etmiş, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Biden ise 19 Ocak'taki telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "İsrail ile Filistin arasındaki kalıcı siyasi çözümün ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini" söylemişti.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Hindistan Myanmar sınırını tel örgüyle çevirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
İsrail Gazze ve Han Yunus'ta 13 Filistinliyi öldürdü
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti
19:05
Hindistan Myanmar sınırını tel örgüyle çevirecek
19:32
Bakan Kacır, Türkiye'nin uydu, roket ve insanlı uzay misyonu projelerini paylaştı
18:26
Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
18:20
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi azaldı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
Tarihi anlarda Gezeravcı'nın memleketi Silifke'de ayrı bir heyecan vardı
Tarihi anlarda Gezeravcı'nın memleketi Silifke'de ayrı bir heyecan vardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ