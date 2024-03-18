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Dünya
AA 18.03.2024 21:26

Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri istişare etti.

Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail Hükümeti Basın Ofisi, Biden ile Netanyahu'nun yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri ve İsrail'in bütün hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını görüştüklerini kaydetti.

Söz konusu hedefleri "Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit olmamasının sağlanması" olarak sıralayan Netanyahu, ayrıca Gazze'ye "bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak gerekli insani yardımı" sağlayacaklarını bildirdi.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı kısa videoda da görüşmeye ilişkin benzer açıklamaları yaptı.

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