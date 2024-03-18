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Dünya
AA 18.03.2024 21:24

BM Dünya Gıda Programı: Gazze'nin kuzeyine giremezsek binlerce çocuk açlıktan ölecek

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Başekonomisti Arif Husain, özellikle Gazze'nin kuzeyinde çocukların açlıktan öldüğüne dikkati çekerek, "Gazze'nin kuzeyine giremezsek 20-30 değil binlerce çocuk ölecek. Buna izin veremeyiz." dedi.

BM Dünya Gıda Programı: Gazze'nin kuzeyine giremezsek binlerce çocuk açlıktan ölecek
[Fotograf: Reuters]

Husain, video konferans yoluyla BM'deki gazetecilere, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında bilgi verdi.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık ilan etmenin eşiğinde olduklarını aktaran Husain, "İnsani yardım çalışanları için kıtlık, toplu olarak başarısız olduğumuzun ilanı anlamına gelir. Başaramadık ve insanlar, çocuklar açlıktan öldü anlamına gelir." dedi.

Husain, bu nedenle kıtlık oluşmadan önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze genelinde çocukların açlıktan öldüğünü vurgulayan Husain, "Gazze'nin kuzeyine giremezsek 20-30 değil binlerce çocuk ölecek. Buna izin veremeyiz." uyarısında bulundu.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Gazze'nin kuzeyinin ve Gazze'ye bağlı vilayetlerin, makul kanıtlar eşliğinde kıtlık anlamına gelen IPC 5. aşamada sınıflandırıldığı belirtilmişti. Bunun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yüzde 70'inin (yaklaşık 210 bin kişi) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geldiği ifade edilmişti.

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