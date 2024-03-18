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Dünya
AA 18.03.2024 21:12

Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner mühimmat gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri Rusya'ya mühimmat ve askeri teçhizatla dolu yaklaşık 7 bin konteyner gönderdiğini iddia etti.

Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner mühimmat gönderdi
[Fotograf: AFP]

Shin, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner dolusu mühimmat ve askeri teçhizat yardımında bulunduğunu, söz konusu yardımların hem gemilerle hem de demir yoluyla gönderildiğini savundu.

Bakan Shin, bu yardımlar karşılığında Kuzey'in Rusya'dan yaklaşık 9 bin konteyner dolusu yardım aldığını da öne sürdü.

Japonya ve Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin 3'üncü Demokrasi Zirvesi'nden hemen önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'ye destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Pyongyang'ın balistik füze fırlatmasını kınamıştı.

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