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Dünya
AA 18.03.2024 20:21

AB Konseyi, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar euroluk desteği onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonun 5 milyar euro artırılacağını duyurdu.

AB Konseyi, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar euroluk desteği onayladı
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Barış Fonu" adı verilen mali fon 5 milyar euro artırıldı ve bu fon bünyesinde "Ukrayna Yardım Fonu" oluşturuldu.

Ukrayna Yardım Fonu kapsamında, askeri teçhizat ve eğitimler aracılığıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, alınan kararın AB'nin taahhütlerini yerine getirdiğini gösterdiğini belirterek, "Bu fonla, Ukrayna'nın Rusya'nın savaşına karşı kendini savunması için ne gerekiyorsa ve ne kadar süre gerekiyorsa destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Alınan kararın ardından, Avrupa Barış Fonu'nun 2021-2027 dönemi için mali üst limiti 17 milyar euronun üzerine çıktı.

AB üye ülkeleri tarafından sağlanan askeri destekle AB'nin Ukrayna ordusuna sağladığı toplam desteğin 33 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

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