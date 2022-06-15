Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Nestle'nin İsviçre'den yarın Kentucky'nin Lousville kentine her biri 226 gram olan 548 bin kutu mama getireceğini duyurdu.

Söz konusu mamaların yönetiminin başlattığı "Uçan Mama Operasyonu" kapsamında federal yönetimin kaynakları ile gerçekleşeceğini kaydeden Biden, gelen mamaların dağıtımında hastaneler, evde bakım şirketleri ve bakım programlarının öncelikli olacağını ifade etti.

Biden, Nestle'nin gelecek günlerde daha çok mamayı ABD'ye ulaştıracağını kaydetti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı.

Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken, üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini aktarmıştı.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken ABD Başkanı Biden, bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamış ve "Uçan Mama Operasyonu'nu" başlatmıştı. Bu kapsamda ABD'ye bugüne kadar 6 kez uçaklarla diğer ülkelerden bebek maması tedariki yapılmıştı.