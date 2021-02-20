Elizabeth Ann isimli gelinciği diğer gelinciklerden ayıran özelliği "klonlanmış" olması Amerikalı bilim insanları, nesli tükenmekte olan kara ayaklı gelinciği başarıyla klonladı.

10 Aralık'ta dünyaya geldi

Klonlamada, 33 yıl önce ölen ve bedeni dondurulan Willa isimli bir gelinciğin genleri kullanıldı.

Elizabeth Ann'ın geçen yıl 10 Aralık'ta Colorado'da dünyaya geldiği duyuruldu.

Neslinin devamı için tesiste kalacak

Yavru gelincik, gelişimini tamamlayıp büyüse dahi doğaya bırakılmayacak.

Colorado'daki bir üreme tesisinde neslinin devamı için tutulmaya devam edecek.