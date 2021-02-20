Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nesli tükenmekte olan gelincik klonlandı
ABD'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki "kara ayaklı gelincik" klonlandı. Gelincik, neslinin devamı için doğaya bırakılmayacak.
Elizabeth Ann isimli gelinciği diğer gelinciklerden ayıran özelliği "klonlanmış" olması Amerikalı bilim insanları, nesli tükenmekte olan kara ayaklı gelinciği başarıyla klonladı.
10 Aralık'ta dünyaya geldi
Klonlamada, 33 yıl önce ölen ve bedeni dondurulan Willa isimli bir gelinciğin genleri kullanıldı.
Elizabeth Ann'ın geçen yıl 10 Aralık'ta Colorado'da dünyaya geldiği duyuruldu.
Neslinin devamı için tesiste kalacak
Yavru gelincik, gelişimini tamamlayıp büyüse dahi doğaya bırakılmayacak.
Colorado'daki bir üreme tesisinde neslinin devamı için tutulmaya devam edecek.
Etiketler: ABD
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