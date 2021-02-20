İran’ın yaptırımların kaldırılması için ABD’ye verdiği süre 21 Şubat’ta doluyor.

Tahran yönetimi, yaptırımların kaldırılmaması durumunda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamında gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol’den ayrılacak.

Bu tarihten itibaren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetimleri sınırlandırılacak.

Ajans uzmanlarının İran'dan sınır dışı edilmesi de gündemde.

Rafael Grossi Tahran'da

Gerilimin tırmandığı dönemde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, konuya çözüm aramak üzere Tahran’a gitti.

Grossi İranlı yetkililerle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın her iki tarafın uzlaşacağı bir çözüm üzerinde görüşmeler yürütecek.

ABD, şartlı olarak olumlu bakıyor

İran'ın nükleer faaliyetlerini Washington da yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden İran ile nükleer anlaşma için görüşmelere şartlı olarak olumlu bakıldığını söyledi.

Biden İran'la nükleer anlaşmayı görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun için İran’ın bölgesel etkisinin ele alınması gerektiğini vurguladı.