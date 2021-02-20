Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Tokyo Olimpiyatları bünyesinde Paralimpik Tekvando Milli Takımı sporcularına ev sahipliği yapacak Honjo şehri, Türk bayraklarıyla süslendi.

Turnuva tarihinden 5 ay önce caddeleri Türk bayraklarıyla süslenen Honjo şehri, olimpiyat bünyesinde Japonya’ya gelecek Paralimpik Tekvando Milli Takımını ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin “Misafir Şehri” Honjo’yu poster yarışması

Öte yandan Honjo, oyunlar öncesinde Japonya genelinde misafir şehirleri bir araya getiren etkinlikte düzenlenecek poster yarışmasına da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan mesajda büyükelçilik, çevrim içi oy verilebilen yarışmada Honjo şehrine destek çağrısında bulundu.

Destek çağrısına sosyal medya üzerinden Türkiye Dışişleri Bakanlığı da katıldı.

Honjo ve Türkiye serüveni

Honjo Belediye Başkanı Yoshida Shinge, Paralimpik Tekvando Milli Takımına ev sahipliği yapılmasına Şubat 2020'de gönüllü olmuştu.

Gönüllülük sonrası Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Honjo Belediye Başkanı Yoshida'yı büyükelçilikte ağırlamıştı.

Büyükelçi Mercan, Aralık 2020'deki Honjo'yu ziyaretinde, şehir sakinleri ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.