Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın başkent Katmandu'dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığını duyurdu.

Nepal ordusu, olayda en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nepal’de içinde 72 kişi bulunan yolcu uçağı düştü. Hava yolu şirketi henüz kurtulan olup olmadığının bilinmediğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.https://t.co/FFJIyTjQDA pic.twitter.com/d9OKDeUJns — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2023

Kurtarma ekipleri ile bir grup insanın, uçağın enkazının etrafında toplandığı ve olay yerinden dumanın yükseldiği görüldü.

Nepal Başbakanı kabineyi topluyor

Kazanın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kabineyi acil toplantıya çağırdı.