Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro'ya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir apartmanda ağır yıkım meydana geldiği aktarılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 12 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, füze saldırısında 73 kişinin de yaralandığı belirtilerek, enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yaralanan sivillerden 14'ünün de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenskiy, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenskiy, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

Rus güçleri Kiev'e de saldırı düzenlemişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.