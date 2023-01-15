İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre; Londra'nın kuzeyindeki Euston'da, cenaze töreninin yapıldığı bir kilisenin yakınında, hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü, bacağından hafif yaralanan diğer çocuğun ise taburcu edildiği belirtildi

Saldırıda yaralanan 41, 48 ve 54 yaşlarındaki 3 kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

"Korkunç saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor"

Komiser Ed Wells, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir bir silahlı saldırı olayı kabul edilemez, ancak bugün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu birden fazla kişinin yaralanması şok edici. Korkunç saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor" sözlerini kullandı.

Polis, olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.