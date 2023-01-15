İran'da 5 eyalette devlet daireleri, okullar ve üniversiteler doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle tatil edildi.

Başkent Tahran'da valilik kamu çalışanlarını uyardı.

Uyarıda çalışanlardan, kaloriferler yakılmayacağı için daha kalın kıyafetler giyilmesi istendi.

İran dünyanın en çok doğalgaz rezervi olan ülkeleri arasında. Ancak ülkedeki teknik yetersizlikleri nedeni ile gazı çıkarmak, iletmek ve işletmek konusunda aksaklıklar yaşanıyor.

En fazla doğal gaz rezervlerine sahip 2'nci ülke

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) 2021 raporuna göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran 34 trilyon metreküple ikinci ülke konumunda. Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Batılı şirketlerin bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasının önüne geçiyor.

Petrol Bakanı Ovci, 18 Ekim'de Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkede kış aylarında doğal gaz sıkıntısı yaşanmaması için 80 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ve ülkede bu kış, doğal gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.