Han’ın müttefiki Pencap Başbakanı Pervez İlahi’nin gönderdiği fesih kararı, aradan geçen 48 saate rağmen Pencap Valisi Balighur Rahman tarafından imzalanmadı.

Yasalara göre, 48 saatte imzalanmayan kararın ardından Meclis kendiliğinden feshedilmiş oldu.

Meclisin feshedilmesinin ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün içinde Pencap’ta yeni seçimlere gidilecek.

Geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderildi

Pencap Valisi Rahman, Başbakan Şahbaz Şerif’in oğlu ve Pencap Meclisindeki ana muhalefet lideri Hamza Şerif’e ve eski Pencap Başbakanı Pervez İlahi'ye geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderdi.

Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han da eyalet Meclisinin bugün feshedileceğini açıkladı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.