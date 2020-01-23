Nepalli yetkililer, tüm çabalara rağmen Anna Purna Dağı'nda 3 bin 230 metredeki kamp yerine düşen çığın ardından kaybolan 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin nerede olduklarına dair hiçbir ipucu bulamadıklarını belirtti.

Geçen cumadan bu yana kötü hava şartları ve küçük çığlara rağmen kayıp dağcıları bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmaları, bugün sona erdirildi.

Kaynak: AA