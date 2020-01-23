Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular da masadaki bir diğer başlık olacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışı da yapılacak.

Kaynak: TRT Haber