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Almanya Başbakanı Merkel yarın Türkiye'ye geliyorHaber Giriş:
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek. İki lider hem uluslararası konuları ele alacak hem de Türk-Alman Üniversitesi’nin sosyal tesis binalarının açılışını yapacak.
[Fotoğraf: AA ]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ele alınacak.
İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular da masadaki bir diğer başlık olacak.
Ziyaret kapsamında ayrıca, Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışı da yapılacak.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Merkel cumhurbaşkanı erdoğan Angela MerkelSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 16:15