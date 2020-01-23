Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, denemesi yapılan balistik füzenin farklı başlıklar taşıyabilecek özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Ordunun operasyon kapasitesini artırmaya yönelik tatbikatta kullanılan, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip Gaznavi füzesinin 290 kilometreye kadar menzili olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han da yetkilileri başarılı atış nedeniyle tebrik etti.

Pakistan ordusu, daha önce de 650 kilometre menzilli Şahin-1, bin 500 kilometre menzilli Şahin-2 ve bin 300 kilometre menzilli Ghauri füzelerinin denemelerini yapmıştı.

Kaynak: AA