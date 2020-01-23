Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Maliye Bakanı Gerald Darmanin

Macron yönetiminin emeklilik reformunun mimarı olarak bilinen iki isim.

5 Aralık'tan bu yana yasayı protesto etmek için meydanlara inen eylemcilerin hedefindeler.

Reformu hazırlayan iki bakana, ölüm tehdidi içeren mektuplar gönderildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, bakanlara postayla gönderilen mektuplarda emeklilik reform tasarısını geri çekilmesi istendi.

"Ya Macron reformu geri çeker ya da katliam yaparız" ifadesi yer aldı.

Fransa Ekonomi Bakanı'na gönderilen mektubun içinde iki de mermi bulundu.

Paris Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki bakanın daha önce de eylül ve ağustos aylarında benzer tehdit mektupları aldıkları ortaya çıktı.

Kaynak: TRT Haber