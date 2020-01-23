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Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 polis öldüHaber Giriş:
Taliban'ın Baglan vilayetindeki karakola düzenlediği saldırıda 4 polis memuru yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Baglan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, militanların Baglan'ın Sarak 9 bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini söyledi.
Mazlumyar, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin de yaralandığını belirtti.
Taliban ise saldırıda 7 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
Kaynak: AA
Etiketler: taliban saldırı baglan AfganistanSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:25