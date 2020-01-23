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İran'dan Suudi Arabistan'ın diyalog mesajına olumlu yanıtHaber Giriş:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısının ardından, ülkesinin bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduğunu söyledi.
Zarif, resmi Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.
Bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını ifade eden Zarif, "İran, komşularıyla müzakereye açıktır. Bölge halkına ümidi geri getirecek, kalkınmayı sağlayacak ve istikrara hizmet edecek her adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Cevad Zarif iran Suudi ArabistanSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:01