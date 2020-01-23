Zarif, resmi Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.

Bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını ifade eden Zarif, "İran, komşularıyla müzakereye açıktır. Bölge halkına ümidi geri getirecek, kalkınmayı sağlayacak ve istikrara hizmet edecek her adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA