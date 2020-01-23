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Nijerya'da askeri noktaya saldırı: 8 ölüHaber Giriş:
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.
Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde askeri kontrol noktasına gece saatlerinde zırhlı araçla gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.
Saldırıda, 8 asker hayatını kaybetti.
Yetkililer, Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının, örgüt üyelerinin ele geçirdiği zırhlı araçla yapıldığını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: nijerya Batı afrika saldırıSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:05