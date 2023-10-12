Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 20:37

NATO'da Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yardımcısı General Tom Goffus'u NATO tarihinin ilk "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olarak atadı.

NATO'da Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandı
[Fotograf: Reuters]

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, terörizmin İttifak'a doğrudan yönelen asimetrik tehditlerin başında gelmeye devam ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı General Tom Goffus'u kendisinin Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonuna atadığını bildiren Stoltenberg, "Tom Goffus, NATO'nun teröre verdiği karşılığın güçlü, etkili ve uyumlu olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olan Goffus, Ocak 2022'den beri NATO ortaklarının savunma imkanlarının güçlendirilmesi, İttifak topraklarının savunmasının hazırlanması ve krizlere karşılık verme konularında NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinde General rütbesine yükselen Goffus, NATO'daki görevinden önce ABD Senatosu ve Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

Türkiye'nin isteğiydi

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulacağı, Temmuz 2022'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki zirve toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü, terörle mücadele çabalarımızı güçlendirecek. Bu Türkiye'nin isteğiydi." demişti.

Stoltenberg, terörle mücadelenin NATO'nun yeni kuvvet yapısına da yansıdığını, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, terörün tüm tezahür ve şekilleriyle mücadele edildiğini, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle işbirliği yapıldığını, özel koordinatörün tüm bu çabalarda koordinasyon görevi bulunacağını aktarmıştı.

ETİKETLER
NATO
Sıradaki Haber
Ürdün ve Filistin'den, Gazze'ye acilen insani koridorlar açılması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
21:44
TBMM'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak bildiri
21:45
Bakan Fidan Mısır'a gidecek
21:43
NATO nükleer tatbikat yapacak
21:26
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
21:16
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 3 gözaltı
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ