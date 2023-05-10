NATO, Tokyo'da irtibat ofisi açmayı planlıyor

Büyükelçi Tomita, görev yaptığı Washington'da düzenlediği basın toplantısında, bu ay içinde düzenlenecek G7 Zirvesi ile son dönem NATO-Japonya ilişkilerine değindi.

NATO'nun, Japonya ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla başkent Tokyo'da irtibat ofisi açmayı planladığını kaydeden Tomita, bu yönde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çin'in artan nüfuzu, Rusya-Ukrayna krizi ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Tomita, G-7 zirvesinin temasının "kural dayalı uluslararası düzeni güçlendirmek" olduğunu anımsattı.

NATO Japonya'yı partner ülke olarak görüyor. Kişida Fumio, Haziran 2022'de, Madrid'e giderek, bir NATO Liderler Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" unvanını elde etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ocak ayında Tokyo'da, daha güçlü ikili ilişkilere işaret ederek, "NATO ve değerli ortağımız Japonya ortaklığını daha da güçlendirmenin bir yolu olacak." demişti.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.