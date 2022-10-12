NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılacağının gündemde olduğunu söyledi. "Öncelik, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamak." dedi. NATO müttefiklerinin ne kadar sürerse sürsün, Kiev'e yardımı devam ettireceğini kaydetti.

İlk destek açıklaması Almanya'dan geldi

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ülkesinin Kiev'e bir Iris-T hava savunma sistemi teslim ettiğini, gelecek yıl 3 sistem daha teslim edileceğini duyurdu.

2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

"Ukrayna'ya elimizden gelen desteği vereceğiz"

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Llyod Austin oturumun ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın topraklarının geri almak için kış boyunca mücadeleye devam etmesinin beklendiğini söyledi. "Biz de Ukrayna'ya elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Rusya'dan gelen nükleer açıklamaları da Amerikan savunma bakanının gündemindeydi. "Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz ancak harekete geçildiğine ilişkin bir gösterge yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Stoltenberg ile bir araya geldi

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.

Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı

Öte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı.

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile de ayaküstü görüştü.

Toplantının ikinci gününde de NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı ve Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.