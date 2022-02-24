Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
NATO Liderler Zirvesi yarın yapılacak
[Fotoğraf: AA]
NATO Liderler Zirvesi yarın video konferans yöntemiyle yapılacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından, NATO Liderler Zirvesi'nin yarın video konferans yoluyla gerçekleştirileceği açıklandı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın tarihi yeniden yazmak için güç kullandığını söyledi.
Stoltenberg, kolektif savunmanın güçlendirildiğini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.
[Rusya'nın Ukrayna'da hedef aldığı yerler | Grafik: TRT Haber]
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.
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