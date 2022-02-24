Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya saldırmıştır. Bu acımasız bir savaş eylemidir" dedi.

Aylardır yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, "Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa'da savaş vardır" diye konuştu.

Kuzey Atlantik Konseyi'nin Washington Anlaşması'nın 4. maddesi gereğince istişareler için toplandığı bilgisini veren Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hava, kara ve füze saldırıları düzenlediğini, askeri altyapıyı ve büyük kent merkezlerini hedef aldığını söyledi.

Rus liderlerin can kayıplarının sorumlusu olduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın işgalini en kuvvetli şekilde kınadığını duyurdu.

NATO anlaşmasının 5. maddesi gereğince müttefikleri korumak için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Stoltenberg, "İzlenecek yolu belirlemek üzere NATO liderlerini yarın sanal zirve toplantısına çağırdım." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun otoriter rejimlere karşı özgürlük ve demokrasiyi korumaya devam edeceğini, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın kararlılık içinde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

"Yığınağı bir çatışmayı kışkırtmak değil önlemek için yaptık"

Stoltenberg ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun doğu kanadındaki varlığını binlerce asker yığarak artırdığına değinen Stoltenberg, bunun müttefiklerden birine yönelik saldırının tüm İttifak'ın tepkisini tetikleyeceğinin açık bir mesajı olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yığınağı bir çatışmayı kışkırtmak değil önlemek için yaptıklarını vurgulayarak, Rusya'nın saldırısının sürpriz değil, NATO istihbaratının tahminleri dahilinde olduğunu ifade etti.

"Rusya, siyasi çözümün kapısını kapattı"

Rusya'yla diyalog yolunun açık olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Rusya, siyasi çözümün kapısını kapattı" yanıtını verdi.

Stoltenberg, Ukrayna içerisinde NATO gücünün bulunmadığının altını çizerek, böyle bir plan olmadığını, savaşın NATO topraklarına yayılmasını önlemek için savunma planlarını devreye soktuklarını vurguladı.

"Türkiye'nin özel bir rolü var"

"Ukrayna'nın Türkiye'ye 'Boğazları Rusya'ya kapatın' çağrısı"yla ilgili soruyu Stoltenberg, "Bugünkü toplantıda bunlar konuşulmadı. Türkiye elbette bir NATO müttefikidir. Boğazlar söz konusu olduğunda Türkiye'nin özel bir rolü var" diye yanıtladı.

Stoltenberg, müttefik ülkelerin liderlerini yarın video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurmuştu.