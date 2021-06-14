Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO Liderler Zirvesi sona erdi
[Fotoğraf: AFP]
Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrası yayımlanan bildiride "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir" denildi.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.
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