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Dünya
AA 28.05.2023 16:57

NATO ile AB arasında Kosova teması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir süredir gerginliğin arttığı Kosova hakkında görüştü.

NATO ile AB arasında Kosova teması
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stoltenberg, Borrell ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu.

Kosova ile Sırbistan arasında normalleşmeyi öngören AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun hemen çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun barış ve normalleşme için tek yol olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Priştine gerginliği düşürmeli ve tek taraflı, istikrarı bozucu adımlar atmamalı." ifadesini kullanarak, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) güvenli ortamı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kosova'da gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Kosova polisi olayda 5 polis memurunun hafif yaralandığını ve 4 polis aracının zarar gördüğünü duyurmuştu.

Sırbistan Radyo ve Televizyonundaki (RTS) haberde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

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