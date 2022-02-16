NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soğuk savaştan beri en büyük askeri yığınakla karşı karşıyayız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya - Ukrayna krizine dair "Soğuk savaştan beri en büyük askeri yığınakla karşı karşıyayız" açıklaması yaptı. Stoltenberg, "Moskova’nın açıklamalarına temkinli iyimserlikle yaklaşıyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya - Ukrayna krizine dair konuştu.
Stoltenberg'in açıklamasında öne çıkan başlıklar:
- Liderler Haziran’da Madrid’de toplanınca transatlantik stratejisini teyit edecek.
- Avrupa'da yeni normal Rusya’nın güvenliğimize meydan okuması.
- Soğuk savaştan beri en büyük askeri yığınakla karşı karşıyayız.
- Rusya daha önce de güç kullanmaktan çekinmedi bu yüzden Doğu Avrupa'da daha uzun vadeli planlar yapmalıyız.
- 2014'ten beri Baltıklarda NATO mukavemet gücünü üçe katladık.
- Biz Rusya'nın kaygılarını dinledik. Bununla ilgili en iyi yöntem bunu oturup birlikte konuşmaktır.
- Bizim saldırı sistemlerimizi Ukrayna'da kullanmak gibi bir planımız yok. Fakat NATO'nun temel değerleri konusunda müzakereye gidemeyiz.
- Rusya cephede gerilimi düşürmedi, henüz geri çekilme görmedik. Moskova’nın açıklamalarına temkinli iyimserlikle yaklaşıyoruz.
- Siber saldırılar da kaygı verici bu yüzden rusya'ya ‘tansiyonu düşür’ diyoruz.
- Mevcut krize yönelik daha uzun vadeli adımlarımız olacak.
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