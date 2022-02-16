Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB ülkeleri Rusya'yı görüşmek üzere toplanacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, yarın gayriresmi toplanacak. Toplantıda Rusya - Ukrayna gerginliği görüşülecek.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.
AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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