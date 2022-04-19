Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AFP, AP
NASA'nın testleri geçemeyen Ay roketi hangara geri dönecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Uzay Fırlatma Sistemi roketinin gelecek hafta onarım için montaj binasına döneceğini ve Ay'a yapılacak mürettebatsız uçuş için en erken fırlatmanın bu yaz sonrasına ertelendiğini duyurdu.
NASA'nın mega ay roketinin ilk uçuşu, bir dizi başarısız yakıt doldurma testinin ardından ek gecikmelerle karşı karşıya.
Yetkililer, test uçuşu kapsamında Ay'a boş bir kapsülün ancak haziran veya temmuz ayının sonunda gönderilebileceğini açıkladı.
30 katlı Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, geçtiğimiz ay Kenedy Uzay Merkezi'ndeydi. Roketin, yakıt sızıntısı ve valf onarımı nedeniyle gelecek hafta hangara döneceği duyuruldu.
Fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, roketin test tekrarı için sahaya geri dönmeden önce büyük olasılıkla hangarda haftalar geçireceğini söyledi.
Etiketler: NASA
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