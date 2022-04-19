Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da Novavax aşısına yeşil ışık
Japonya Sağlık Bakanlığı COVID-19 Danışman Heyeti, ABD'li Novavax aşısına ülke içi acil kullanım izni verdi.
Bakanlık heyeti, Aralık 2021'de başvurusu yapılan Novavax üretimi COVID-19 aşısının Japonya içi kullanımına yeşil ışık yaktı.
Protein temelli aşı olarak bilinen Novavax aşısı, ülke için 18 yaş ve üstü kişilere 3 hafta aralıklarla uygulanabilecek.
Japon hükümeti, farmasötik firması Takeda'nın ülke içi imalat ve dağıtımını üstleneceği aşıdan, 150 milyon doz satın alma kararı vermişti.
Böylelikle Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarının yanı sıra, Kovid-19'a karşı Japonya içinde kullanılacak aşı sayısı 4'e yükseldi.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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