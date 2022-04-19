Mağdur kadınların avukatı Nabil Boudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını duyurdu.

Boudi, polis şiddetine maruz kalan müvekkillerinin hala olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ancak adaletin yerine geldiğini görmeye kararlı olduklarını belirtti.

Şikayet kamu mensubu bir kişi tarafından kasıtlı şiddet uygulandığı gerekçesiyle Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) yapılacak.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının aracının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan tarihli görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında dakikalarca başörtülü iki kadını tartaklıyor şekilde müdahalede bulunmuş, içlerinden birini yumruklamış, diğerini yere yatırmaya çalışmıştı.

O sırada yoldan geçen başka bir kadının çektiği görüntülerde Fransız polisinin çevredeki insanların tepkilerine rağmen tartaklamaya devam etmesi ve vurmaya yetkilerinin olduğunu söylemesi tepki toplamıştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Fransız polisinin İslam düşmanı olduğu yorumları yapılmıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğü görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yaparak, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığını, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak onları engellediğini iddia etmişti.

Sosyal medyada tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde ise Fransız emniyetinin açıklamasının aksine polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü iki genç kadını, "İslamofobik" nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için "uydurulduğu" iddia edilmişti.