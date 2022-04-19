Indiana Eyalet Hayvan Sağlığı Kurulu, Elkhart bölgesindeki ticari bir ördek çiftliğinde kuş gribi testlerinde pozitif sonuç alındığını duyurdu.

Çiftlikte yaklaşık 6 bin 500 ördeğin bulunduğu açıklandı.

Güneydeki Dubois ve Greene bölgelerinde olduğu gibi, Elkhart'ta da hayvanların itlaf edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

ABD'de bu yıl, 24 eyalette tavukları, hindileri ve ördekleri etkileyen kuş gribi vakaları saptanmıştı.

Yetkililer, ülkede henüz insan vakasının bulunmadığını belirtiyor.