Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD'deki çiftliklerde kuş gribi vakaları artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Indiana eyaletindeki 3'üncü bir ördek çiftliğinde daha kuş gribine rastlandı.
Indiana Eyalet Hayvan Sağlığı Kurulu, Elkhart bölgesindeki ticari bir ördek çiftliğinde kuş gribi testlerinde pozitif sonuç alındığını duyurdu.
Çiftlikte yaklaşık 6 bin 500 ördeğin bulunduğu açıklandı.
Güneydeki Dubois ve Greene bölgelerinde olduğu gibi, Elkhart'ta da hayvanların itlaf edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.
ABD'de bu yıl, 24 eyalette tavukları, hindileri ve ördekleri etkileyen kuş gribi vakaları saptanmıştı.
Yetkililer, ülkede henüz insan vakasının bulunmadığını belirtiyor.
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