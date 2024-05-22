NASA'nın evrenin sırlarını aralayacak yeni teleskobu: Nancy Grace Roman

NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu üzerindeki Roma Koronagraf Aleti, ana yıldızlarının parıltısı tarafından gizlenen gezegenleri ortaya çıkararak, Güneş Sistemimiz dışında yaşanabilir dünyalar arayışının önünü açmaya yardımcı olacak.

Uzay teleskobu kısa süre önce NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ne gönderildi.

Nancy Grace, fırlatılmaya hazırlık amacıyla, Mayıs 2027'ye kadar burada kalacak.

"Uzaydaki karanlık deliği kazıyacak"

Roman Coronagraph, yıldız ışığını engelleme yetenekleri açısından şimdiye kadarki en kapsamlı testten geçti; mühendisler bunu "karanlık deliği kazmak" olarak adlandırıyor.

Uzayda bu süreç, gökbilimcilerin diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerden veya dış gezegenlerden gelen ışığı doğrudan gözlemlemelerine olanak tanıyacak.

Roman 2,4 metre çapındaki lensiyle Hubble ile aynı kalitede fakat 200 kat daha büyük fotoğraflar çekebilecek. "Hubble'ın görüş açısı için çok geniş olan yakın bir galaksideki yıldız kümelerini haritalandırmak için her karey birbirine işleme ve mozaik oluşturmak gereiyordu," diyen Sirianni Roman ile galaksinin bir bütün fotoğrafını tek karede elde edebileceklerini vurguladı.

Örneğin Andromeda galaksisinin mozaiğini oluşturabilmek için Hubble ile çekilmiş 400 karenin gerekirken Roman aynı kalitede görüntüyü iki kare ile sağlayabilecek.

[NASA]

Kozmik sırlar aralanacak

Evrenin panoramik görüntüsü ile NASA ve projede görev alan diğer kuruluşlar astrofiziğin en büyük sorularına cevap arayacak.

Bunların başında güneş sistemi içerisinde çok defa test edilen Albert Einstein'ın izafiyet teorisinin daha büyük kozmik düzlemde de geçerli olup olmadığı geliyor.

Teoriye göre evrendeki görünür varlıklar evrenin genişleme hızını yavaşlatıyor. Bilim insanları da evrenin genişleme hızını evrenin yüzde 68'ini oluşturduğunu düşündükleri karanlık enerjiye bağlıyor. Roman'ın sağladığı görüntülerle milyonlarca galaksinin pozisyonlarından evrenin farklı yerlerindeki genişleme hızını anlamaya çalışacaklar.

Dış gezegenler araştırılacak

Roman'ın bir diğer önemli görevi de güneş sistemi dışındaki binlerce gezegeni tespit etmek. Roman ayrıca bu gezegenlerin yıldızlarına olan uzaklığını da hesaplayacak. Sirianni'ye göre yıldızın ışığının baskılanması gerektiği için bu uygulanması çok zor bir teknik.

Bu görevde elde edilen tecrübe ile ileride yıldızların yaşam için uygun uzaklığındaki gezgenlerin tespit edilmesinde kullanılacak.