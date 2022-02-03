ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2030 yılına kadar operasyonlarına devam edecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Ocak 2031'de "yörünge dışı" bırakacak.

Bu hafta yayımlanan yeni geçiş planına göre, istasyon, daha sonra Pasifik Okyanusu'ndaki Nemo Noktası'na düşürülecek.

"Uzay mezarlığı" olarak da bilinen Nemo Noktası'na en yakın kara, yaklaşık 2 bin 700 kilometre mesafede bulunuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılında fırlatılmıştı.