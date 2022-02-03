Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 08:57Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu "suya düşürecek"
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030'da görevini tamamladıktan sonra Pasifik Okyanusu'na düşürüleceğini doğruladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2030 yılına kadar operasyonlarına devam edecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Ocak 2031'de "yörünge dışı" bırakacak.
Bu hafta yayımlanan yeni geçiş planına göre, istasyon, daha sonra Pasifik Okyanusu'ndaki Nemo Noktası'na düşürülecek.
"Uzay mezarlığı" olarak da bilinen Nemo Noktası'na en yakın kara, yaklaşık 2 bin 700 kilometre mesafede bulunuyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılında fırlatılmıştı.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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