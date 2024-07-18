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Dünya
AA 18.07.2024 13:26

NASA maliyetler nedeniyle "VIPER" programını iptal etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gelecek yıl Ay yüzeyine iniş yapmak üzere uzaya gönderilmesi öngörülen keşif aracı "VIPER"e ilişkin programı artan maliyetler nedeniyle iptal etti.

NASA maliyetler nedeniyle "VIPER" programını iptal etti

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, iptal kararı, tamamen monte edilmiş durumdaki VIPER'in fırlatma ve uzay koşullarına dayanabilmesi için yapılan çevresel testler sırasında geldi.

VIPER programıyla, aracın Ay'ın Güney Kutbu yakınlarına inmesi ve 100 gün boyunca Ay'daki buz yataklarının araştırılması amaçlanırken, NASA ise programı mali nedenlerle iptal ettiğini duyurdu.

VIPER programı kapsamında şimdiye kadar fırlatma maliyetleri hariç 450 milyon dolar harcanırken, bu iptal kararının NASA'ya geliştirme maliyetlerine ek 84 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Misyonun iptal edilmesiyle, VIPER'in parçalarına ayrılarak yeniden kullanılması ya da satılması öngörülüyor.

NASA'nın Bilimden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, kararın araştırma ekibiyle veya programın başarısıyla ilgisinin olmadığını, tamamen bütçeyle ilgili sıkıntılardan kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan, NASA, aynı bilimsel hedeflerin gelecekteki Ay keşif projeleriyle gerçekleştirilebileceğine güveniyor.

NASA'nın bütçesi

NASA'nın 2024 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 2 kesinti ve talep edilen fondan yüzde 8,5 daha az olmasına rağmen 24 milyar 875 milyon dolara ulaşmıştı.

Kesinti nedeniyle diğer gezegenlere ve uydulara yönelik sondaj çalışmaları ertelenirken, NASA'nın California eyaletindeki bir laboratuvarı, şubatta fon yetersizliğinden dolayı 530 çalışanını (personel sayısının yüzde 8'i) işten çıkaracağını duyurmuştu.

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