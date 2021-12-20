ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamaya göre, uzay teleskobunun Ariana5 roketine kapsülleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

James Webb teleskobunun son gözden geçirme işleminin yarın yapılacağı ifade edildi.

Fırlatma şirketi Arianespace de operasyonun 24 Aralık'ta yapılacağını doğruladı.

ABD'de üretilen teleskop, fırlatmanın yapılacağı Fransız Guyanası'ndaki Kouro tesisine getirilmişti.

Daha önce 18 Aralık'ta yapılacağı bildirilen operasyon 2 kez ertelenmişti.