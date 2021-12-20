Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 07:44Son Güncelleme: Kaynak: NASA, AFP
NASA, James Webb teleskobunu fırlatacağı tarihi duyurdu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, James Webb uzay teleskobunun 24 Aralık'ta fırlatılacağını bildirdi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamaya göre, uzay teleskobunun Ariana5 roketine kapsülleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
James Webb teleskobunun son gözden geçirme işleminin yarın yapılacağı ifade edildi.
Fırlatma şirketi Arianespace de operasyonun 24 Aralık'ta yapılacağını doğruladı.
ABD'de üretilen teleskop, fırlatmanın yapılacağı Fransız Guyanası'ndaki Kouro tesisine getirilmişti.
Daha önce 18 Aralık'ta yapılacağı bildirilen operasyon 2 kez ertelenmişti.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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